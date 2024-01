Hiina lükkas pandeemia esimestel päevadel Covidi andmete avaldamist edasi

Hiina teadlane esitas geenijärjestuse andmed juba 28. detsembril 2019. Peking aga avaldas andmed 12. jaanuaril 2020. Alles siis paljastas Peking maailmale koroonaviirusega seotud üksikasjad.

Uus informatsioon ei heida valgust sellele, kas koroonaviirus võis olla tehislikku päritolu. Spetsialistid siiski leiavad, et need kaks nädalat võisid olla kriitilise tähtsusega. Teadlased oleksid saanud siis täpsemalt kindlaks teha, kuidas viirus levib ning alustada võimaliku vaktsiini väljaarendamist.

Dokumentidega kursis olev USA viroloog Jesse Bloom ütles, et Hiina valitsuse poolt avaldatud informatsiooni suhtes tuleb olla ettevaatlik. "Oluline on meeles pidada, kui vähe me teame," ütles Bloom ajalehele The Wall Street Journal.

Viiruse geenijärjestuse esitas detsembris Hiina teadlane Lili Ren. Ta ei vastanud ajalehele The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Ta töötab Pekingis asuvas instituudis, mis allub Hiina meditsiiniteaduste akadeemiale.

Esindajatekoja kaubanduskomisjon sai dokumendid USA tervishoiuministeeriumi (HHS) käest. HHS andis dokumendid üle alles siis, kui komisjon oli ähvardanud asutust kohtuga.

HHS-i ametnik Melanie Egorin kirjutas eelmisel kuul kaubanduskomisjoni juhile Cathy McMorris Rodgersile, et Ren esitas geenijärjestuse andmebaasi GenBank, mida juhib USA riiklik terviseinstituut (NIH).

NIH tegutses seejärel oma eeskirja kohaselt ning küsis Renilt rohkem tehnilisi üksikasju, Ren ei vastanud. Reni esitatud andmeid ei avaldatud ja see kustutati 16. jaanuaril 2020 andmebaasist. 12. jaanuaril sai NIH koroonaviiruse geenijärjestuse teisest allikast.

Egorin ütles, et 12. jaanuaril 2020. avaldatud andmed olid peaaegu identsed nende andmetega, mille avaldas Ren.

"See andmebaasi esitatud avaldus näitab, et tegelikult teadsid Hiina teadlased vähemalt 28. detsembriks, et kopsupõletikku põhjustab koroonaviirus," ütles Bloom.