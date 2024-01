Läti parlament arutab toitlustusettevõtete käibemaksu langetust

Algatuse autorid soovivad, et toitlustusettevõtetele rakenduks 12-protsendiline käibemaksumäär tavalise 21-protsendilise määra asemel, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Muudatusega soovitakse teha toitlustusteenused lätlastele kättesaadavamateks, vähendada varimajanduse osakaalu ning aidata kaasa Läti toitlustusettevõtete konkurentsivõimele Balti piirkonnas.

Ühtlasi märgitakse algatuses, et säärased maksusoodustused kehtivad paljudes Euroopa Liidu riikides.

Allkirjade kogumine rahvaalgatusportaalil Manabalss.lv algas novembris ning kokku pälvis initsiatiiv üle 11 000 Läti kodaniku toetuse.

Läti toitlustusettevõtete omanikud on ammu soovinud käibemaksulangetust enda valdkonna teenustele. Poliitikud on arutanud ideed alates 2018. aastast, kuid seni pole see rahvasaadikute toetust pälvinud.