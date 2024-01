Netanyahu: Iisrael hävitas kaks kolmandikku Hamasi üksustest

"On kaks võitluse etappi, esimene neist on Hamasi rügementide hävitamine, need on Hamasi organiseeritud lahinguüksused," ütles Netanyahu Tel Avivis peetud pressikonverentsil.

"Praeguseks on hävitatud 16 kuni 17 [rügementi] 24-st. Pärast seda on [etapp], kui me puhastame ala [Hamasi võitlejatest]. Esimene tegevus on tavaliselt lühem, teine võtab rohkem aega," seletas peaminister.

Netanyahu lisas, et Iisraeli sõdurid ei surnud asjata, ning lubas võidelda hetkeni, kui Hamas on kaotanud ning Gazas olevad iisraellastest ja välismaalastest pantvangid on vabastatud.

"Võit võtab veel palju kuid, kuid me oleme veendunud, et saavutame selle," ütles Netanyahu.

Iisraeli maapealne operatsioon Gazas on kestnud üle kolme kuu ning selle alustamise põhjuseks on 7. oktoobril aset leidnud Hamasi terrorirünnak Iisraelile, milles tapeti 1200 inimest, valdav enamust neist olid tsiviilisikud.

Iisraeli maapealse operatsiooni käigus sai Hamasi juhitud tervishoiuministeeriumi sõnul surma üle 24 000 Gazi elaniku. Hamasi väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Rahvusvaheline surve Iisraelile kuulutada relvarahu kasvab. Kuigi Iisraeli peamine liitlane USA ei toeta üleskutseid relvarahule, kutsusid USA võimud korduvalt Iisraeli üles pingutama vältimaks tsiviilohvreid Gaza elanike seas.