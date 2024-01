Lumesadu ja tuisk jätkuvad

Reedel on lumesadu kohati intensiivne ja tuiskab.

Reede öö on Eestis muutliku pilvisusega. Mitmel pool on lumehooge ning tuiskab. Tuul puhub edelast ja läänest 5 kuni 9, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Külma on oodata -2 kuni -8, paiguti -12 kraadi.

Hommikul on taevas muutlik. Mõnel pool on lumehooge ja tuisku. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 9, iiliti 14, saartel ja rannikul 9 kuni 15, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, sisemaal kohati kuni -12, kuid saarte rannikul paiguti 0 kraadi.

Ka päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hooti lund ja tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, iiliti 14, saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal pöördub rannikualadel tuul loodesse. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, õhtul kohati -10 kraadi ümber.

Kui laupäeval näitab end ka päike, siis pühapäevast tõmbub taevas pilve. Kohati sajab lund, pühapäeval ka tuiskab ning saartel tuleb lume sekka ka lörtsi ja on jäidet.

Pilvine ja sajune ilm jätkub ka uue nädala alguses. Esmaspäeva pärastlõunal läheb lumesadu juba kõikjal vihmaks ja lörtsiks üle. Teisipäeval sadu karta pole. Kui nädalavahetusel tuleb veel kohati karmide miinuskraadidega rinda pista, siis uus nädal toob juba sula.