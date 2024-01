Oluline 19. jaanuaril kell 22.28:

- ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi;

- Venemaa ründas Ukrainat esimest korda haruldase laevavastase raketiga;

- Kuleba sõnul saab Venemaa külmutatud varasid kasutada relvade ostmiseks, relvatehaste ehitamiseks Ukrainasse ja hävitatud taristu taastamiseks

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Bahmuti lähistel pealetungi ja liikusid veidi edasi.

17. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed tungisid edasi Bohdanivka suunas, asula paikneb Bahmuti põhjatiival. Ukraina maavägede pressiesindaja teatas, et Venemaa jätkab piirkonnas asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene ja Ukraina allikad teatasid, et lahingud käivad veel Khromove ja Ivanivkse lähedal.

Vene allikad väitsid, et Vene väed vallutasid Vesele, mis jääb Bahmutist kirdesse. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda. Mõned Vene blogijad väitsid samuti, et lahingud Vesele pärast veel käivad.

Vene väed üritavad endiselt ümber piirata Avdijivka linna, kandes samas suuri kaotusi. 17. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Nevelske (Avdijivkast edelas) suunal.

Vene ja Ukraina allikad teatasid, et lahingud käivad veel Stepove, Novokalõnove ja Avdijivka koksitehase lähistel, vahendas ISW.

Venemaa ründas Ukrainat esimest korda haruldase laevavastase raketiga

Venemaa ründas Ukrainat esimest korda haruldase laevavastase raketiga P-35, teatas reedel uudisteagentuur UNIAN toetudes väljaande Defense Express informatsioonile.

Defense Expressi andmetel avaldatakse internetis juba fotosid selle jäänustest ja ilmselt on kaadrid pärit kuskilt Ukraina lõunapiirkonnast.

Raketti eristavad märkimisväärsed mõõtmed ehk selle pikkus on kümme meetrit ja stardikaal neli tonni. P-35 töötati välja eelmise sajandi keskel ja see võeti kasutusele juba 1962. aastal.

"Ja kuigi P-35 on selles metallihunnikus üsna raske eristada, on sellel raketil üsna iseloomulikud tiivad. Defense Expressil on oma allikatest kinnitus, et me räägime just sellest konkreetsest raketist. Vaatamata vanusele on P-35 Venemaal endiselt kasutuses. 2021. aasta seisuga hinnati nende arvuks vaid kaheksa," kirjutati artiklis.

Kuleba sõnul saab Venemaa külmutatud varasid kasutada relvade ostmiseks, relvatehaste ehitamiseks Ukrainasse ja hävitatud taristu taastamiseks

"Koolid, haiglad, teed, sillad, infrastruktuur – seda kõike saab taastada külmutatud Venemaa varade abil. Saab sisuliselt ehitada uue Ukraina. Ja osta palju relvi ning toota ja ehitada Ukrainasse relvatehaseid. See tähendab, et see on tõeline ressurss," rääkis Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Kuleba sõnul töötati neljapäeval Maailma Majandusfoorumi raames aktiivselt Venemaa külmutatud varade teemal. Välisminister meenutas, et kõne all on umbes 330 miljardi dollari suurune summa.

"Need on tohutud rahalised vahendid, mida Ukraina väärib ja vajab. Ukraina on juba hakanud kõva häälega rääkima vajadusest teha kõikehõlmav otsus, et me saaksime seda raha kasutada oma armee vajadusteks ja ülesehitustöödeks," sõnas Kuleba.

Minister lisas, et Davosi kuluaarides toimusid mitmed väga olulised vestlused, mis kahtlemata mõjutavad külmutatud varade osas tehtavaid otsuseid.

Kuleba sõnul peavad Davosi foorumile tulnud rahastajad, juristid ja poliitikud tegema raske otsuse.

"Aga me rõhutasime täna, et see otsus on vältimatu ja seda on vaja võimalikult kiiresti. Ja Venemaalt tuleb võtta maksimaalne rahasumma. Ta peab tekitatud kahju kinni maksma," lõpetas Kuleba.