USA kongress kiitis heaks ajutise rahastamise seaduse

Eelnõu vajab nüüd veel ainult president Joe Bideni allkirja ning USA valitsuse rahastamine on tagatud vähemalt 1. märtsini.

"See on hea uudis iga ameeriklase jaoks, eriti meie sõjaveteranidele, vanematele, lastele, põllumeestele ja väikeettevõtetele," teatas senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Valitsuse rahastamine jätkub senises mahus, kuid ajutisse paketti ei kuulu Ukraina rahastamine, mida vastustab vabariiklaste konservatiivne tiib. Viimane kokkulepe tähistab siiski olulist läbimurret. See tähendab, et läbirääkimised Ukraina rahastamise üle võivad jätkuda, vahendas Financial Times.

Biden palus oktoobris kongressil kiita heaks 106 miljardi dollari suurune riikliku julgeoleku rahastus, mille seas on toetus Ukrainale ja Iisraelile. Vabariiklased on aga sidunud Ukraina abistamise piirijulgeolekuga.

Washington ei saa praegu saata Ukrainale sõjalist abi ning hiljuti kutsus Biden kongressi juhid Valgesse Majja arutama Ukraina toetamist. Vabariiklaste toetuse võitmiseks peab aga sõjalise abi pakett sisaldama meetmeid sisserände ohjeldamiseks. Neljapäeval hoiatas Biden katastroofi eest, kui kokkuleppele ei jõuta.

"Ma arvan, et suurem osa kongressi liikmetest toetab Ukraina abistamist. Küsimus on selles, kas väike vähemus hoiab seda kinni või mitte," ütles Biden.

Neljapäevane hääletus võib seada ohtu ka esindajatekoja spiikri Mike Johnsoni positsiooni, kuna ta sõlmis kokkuleppe demokraatidega. Sügisel kaotas eelmine esindajatekoja spiiker vabariiklane Kevin McCarthy oma ametikoha, kuna konservatiivsed vabariiklased polnud siis rahul McCarthy otsusega vastu võtta USA valitsust rahastav ajutine meede demokraatide häältega.

"Ameeriklased ei andnud vabariiklastele esindajatekojas enamust, et jätkata Nancy Pelosi inflatsioonilisi kulutusi ning Joe Bideni ebaõnnestunud poliitikat, teatas pärast hääletust esindajatekoja vabariiklaste konservatiivne rühmitus (Freedom Caucus).