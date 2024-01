Ukraina rünnaku tõttu läks Venemaal Brjanskis põlema naftahoidla

Ukrainaga piirneva Brjanski oblasti juht Aleksandr Bogomaz teatas reedel, et Ukraina rünnaku tõttu läks piirkonnas põlema naftahoidla.

Bogomaz rääkis, et Vene õhutõrje tõi Ukraina drooni alla, kuid droon lasi alla laskemoona ning see tabas Klintsõ linnas asuvat naftathoidlat. Bogomaz väitis, et sündmuskohal tegutsevad tuletõrjujad, kes üritavad tulekahjut kustutada, vahendas Reuters.

Venemaa riiklik meedia väitis, et sündmuskohale saabus suurte tulekahjude kustutamiseks mõeldud erirong.

Bogomaz seletas, et õhutõrje tulistas Brjanski oblasti teistes piirkondades alla veel kaks Ukriana drooni.