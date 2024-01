Bolsonaro vaktsineerimistõend oli võltsitud

Brasiilia politsei paljastas eelmisel aastal skeemi, mille abil sai üks Bolsonaro nõunikest tervishoiusüsteemi ja valitsuse sidemeid ära kasutades vaktsineerimistõendi nii presidendile kui mõnele teisele.

Politsei sõnul oli Bolsonaro tervishoiuministeeriumi elektroonilisse vaktsineerimisandmete süsteemi ebaseaduslikust sisenemisest täiesti teadlik ning see võeti ette, et presidendi vaktsiinivastane sisering saaks rahvusvahelistest reisinõuetest ja muudest koroonapiirangutest hoolimata ringi liikuda.

Riigikontrolöri uurimine avastas vasturääkivuse tervishoiuministeeriumi dokumentide ja Bolsonaro vaktsineerimistõendi vahel, mille järgi oli president saanud vaktsiinidoosi 2022. aasta juulis São Paulos.

"Väidetavalt São Paulos aset leidnud vaktsineerimise kohta on ainsad andmed (Bolsonaro) vaktsineerimiskaardil, millest järeldub, et tegemist on võltsinguga," ütles riigikontrolöri amet.

Sellest hoolimata soovitab riigikontrolör juhtumi lõpetada, kuna süüdlaste väljaselgitamiseks ei ole piisavalt tõendeid. Valeandmete sisestamise võimalus oli paljudel riigiteenistujatel, kes said juurdepääsu vaktsineerimise arvutisüsteemile, tõdeb amet.

Aastatel 2019-22 võimul olnud parempopulistist president Bolsonaro kritiseeris pidevalt koroonavaktsiine ja rõhutas, et tema ei lase end vaktsineerida viiruse vastu, mis on nõudnud praguseks Brasiilias rohkem kui 700 000 inimese elu.

Ta tunnistas hiljem, et ei lasknud end vaktsineerida.