Los Angeles Times kavatseb vallandada viiendiku töötajatest

"Juhid peavad tulema läbirääkimislaua taha ning töötama heas usus, et leppida kokku plaanis, mis sätestab konkreetset inimeste arvu või kulude vähendamist, mida nad sihivad," ütles ametiühing oma pressiteates.

Kuigi ajalehe enda teatel soovitakse kärpida töötajate arvu vähemalt viiendiku võrra, toob ametiühing streigi ühe põhjusena välja, et väljaande juhtkond ei öelnud välja, mitu ajakirjanikku täpselt jääb tööst ilma.

Plaanitud ühepäevane streik oleks esimene kord Los Angeles Timesi 142-aastases ajaloos, kui see ei ilmu töötajatest tuleneval põhjusel.

"Oleme pettunud ametiühingu otsuses, kuid austame nende õigust streikida," kommenteeris ametiühingu otsust Los Angeles Timesi juhtkond.

Tegemist oleks juba kolmanda korraga alates juunist, kui Los Angeles Times laseb osad töötajad lahti. Eelmise aasta juunis vallandati 70 ajakirjanikku ehk umbes 13 protsenti toonasest ajalehe töötajate arvust.

Uus kokkuhoiuotsus järgneb eelmisel nädalal aset leidnud väljaande tegevtoimetaja Kevin Merida ootamatule tagasiastumisele.

Praegune ajalehe omanik Patrick Soon-Shiong ostis selle ettevõttelt Tribune 500 miljoni dollari eest 2018. aastal. Ajaleht on toonud uuele omanikule viimase kuue aasta jooksul suure kahjumi igal aastal.

Kuigi Soon-Shiong ütles ajalehe juhatusele, et ta on nõus selle väljaandmist jätkuvalt subsideerima, kulude kokkuhoid on vajalik hakkama saamiseks langeva käibega. Eelmisel aastal teenis Los Angeles Times 30 kuni 40 miljonit dollarit kahjumit.

Merida tagasiastumise põhjustega kursis olevad inimesed väidavad, et ta lahkus protestiks kavandatud kärbete vastu, mis on tema arvates liiga suured ning ähvardaks ajalehe elujõulisust.