Idapiirile rajatakse kaitsevöönd

Kaitsevöönd koosneb erinevatest kaitserajatistest ning selle eesmärk on heidutada ja vajadusel kaitsta sõjalise ohu eest. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et Balti kaitsevööndi näol on tegu hoolikalt kaalutud ja läbi mõeldud projektiga, mille vajadus tuleneb julgeolekuolukorrast. Tema sõnul on Venemaa sõda Ukrainas näidanud, et lisaks varustusele, laskemoonale ja inimjõule vajame Eesti kaitsmiseks esimesest meetrist ka füüsilisi kaitserajatisi piiril. Pevkur rõhutas, et kaitserajatiste eesmärk on vältida sõjalist konflikti meie piirkonnas. Jätkab Mirjam Mõttus.