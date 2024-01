Finantsinspektsioon piiras TBB panga tegevust

Inspektsioon tõi välja, et panga siseeeskirjad ei vasta nõuetele. Samuti ei jälginud pank piisavalt klientide ärisuhteid ning lisaks ei peetud kinni kahtlastest tehingutest teavitamise kohustusest. Kuni puudused on kõrvaldatud, on panga välismaksete tegemine piiratud.

"Nende rahapesu tõkestamise, terrorismi rahastamise tõkestamise organisatsioon – seal on augud sees. Need augud tuleb kinni panna, see n-ö organisatsioon tuleb korda teha. Ja kuna asjad ei olnud mitte lihtsad, siis me otsustasime kuni selle ajani, millal need minetused kõrvaldatakse, need augud kinni pannakse, et TBB pank teatud piiriüleseid teenuseid osutada ei tohi," selgitas finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ERR-ile.

TBB teatas ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris, et inspektsiooni seisukohad on pangale suuniseks edasises töös.

TBB on väike pank, neil on ligi 5000 klienti ja turuosa Eestis on 0,3 protsenti. Eelmise aasta üheksa kuuga teenis pank tuludena 6,3 miljonit eurot ja puhaskasum oli 916 000 eurot.