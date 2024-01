Nädalavahetusel sajab mitmel pool lund

Laupäeva öö on pilves selgimistega ning kohati sajab vähest lund. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ja pöördub idakaarde. Õhutemperatuur on -9 kuni -15, kohati kuni -20, kuid saartel jääb -5 ja -11 kraadi vahele.

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Saartel ja läänerannikul sajab lund ja võib tuisata. Puhub valdavalt tasane idakaare tuul ning miinuskraade on termomeetril 8 kuni 14, Kirde-Eestis kuni 18 ning saartel kuni 3.

Pilves selgimistega on ka päev. Kui saartel sajab lund ja võib tuisata, siis mandril esineb lumehooge vaid kohati. Tuul puhub valdavalt idast ja kirdest kiirusega 2 kuni 7, saartel kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Külma on oodata 5 kuni 12, saarte rannikul kuni 1 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib taevas pilves ning selgimisi esineb alles teisipäevast. Päevad on sajused ehk oodata on nii lund, lörtsi kui ka vihma. Ja kui ööl vastu pühapäeva on külma veel kuni 20 kraadi, siis edaspidi jääb keskmine temperatuur 0 kraadi lähedale. Tõusevad ka päevased termomeetrinäidud. Kõige soojem tõotab tulla teisipäev, mil plusskraade on oodata 1 kuni 4.