Iisraeli õhurünnakus Damaskuses hukkus viis Iraani revolutsioonikaardi liiget

"Revolutsioonivalvurite Süüria luurejuht, tema asetäitja ja kaks kaardi liiget hukkusid täna märtrina Iisraeli rünnakus Süüriale," teatas Iraani uudisteagentuur Mehr informeeritud, kuid anonüümseks jäänud allikale viidates.

Iraani revolutsioonikaart teatas hiljem, et Iisraeli õhulöögis Damaskusele sai surma viis tema liiget. "Üks sionistliku režiimi rünnakus kannatada saanutest suri saadud vigastustesse," teatas Iraani revolutsioonikaart uudisteagentuuri Mehr vahendusel.

Süüria ametlik uudisteagentuur SANA ütles, et "Iisraeli agressioonist tulenev rünnak võttis sihikule elumaja Damaskuse Mazzeh' linnaosas."

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatel tegi Iisrael rünnaku Damaskuse elumajale, kus kohtusid Iraaniga seotud liidrid.

"Iisraeli raketirünnak oli sihitud neljakorruselisele majale, viis inimest sai surma ning hävis kogu hoone, kus kohtusid Iraaniga seotud liidrid," märkis keskus oma teates.

Suurbritannias baseeruv, kuid Süüria allikaid kasutav keskus ütles, et sihikule võetud linnaosa on tugevdatud julgeolekumeetmetega tsoon, kus elavad Iraani revolutsioonikaardi (IRGC) ja iraanimeelsete palestiina rühmituste juhid.

Julgeolekuallikas, kes on osa Süüria valitsuse ja selle peamisele liitlasele Iraanile lähedal seisvate rühmituste võrgustikust, ütles, et mitmekorruselist hoonet kasutasid president Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsust toetavad Iraani nõunikud ja et see purustati täielikult täpselt sihitud Iisraeli rakettidega.

Nädala algul teatas Iraani revolutsioonikaart rünnakust väidetavale Iisraeli luure peakorterile Iraagi põhjaosas asuva Kurdistani pealinnas Arbilis.

Iraagi võimude teatel sai surma neli ja vigastada kuus tsiviilisikut.

Iisrael vastas palestiina terroriorganisatsiooni Hamas 7. oktoobril korraldatud üllatusrünnakule väga jõuliselt, käivitades Gazas laastava õhu- ja maasõja eesmärgiga hävitada piirkonda valitsev islamistlik rühmitus. Konflikt on tekitanud pingeid üle kogu Lähis-Ida, põhjustades vägivalda Süürias, Liibanonis, Põhja-Iraagis ja Punasel merel.

Detsembris hukkus Iisraeli õhurünnakus kaks Iraani kaardiväe liiget ja 25. detsembril hukkus Damaskuse lähedal kaardiväe vanemnõunik, kes koordineeris sõjalist koostööd Süüria ja Iraani vahel.

Iraan ja selle sõjalised liitlased Süürias ennast sisse seadnud mitmes piirkonnas Ida-, Lõuna- ja Põhja-Süürias ning mitmetes Damaskuse äärelinnades.