Põlva kultuurikeskuse katusele tuleb suvelava, kohvik ja vaateplatvorm

Põlva kultuurikeskuse katusele rajatavat suvelava ja vaateplatvormi nimetatakse Taevapargiks. Projekteerimise käigus selgus, et kultuurikeskuse teatrisaali lae fermid ei vasta nõuetele ja need oleks tulnud ka ilma Taevapargi ehituseta välja vahetada.

"Töid oleks vaja olnud nagunii teostada, sest tegemist on 1990. aastate alguses valminud hoonega. Katuse mitmed läbijooksud. Ja mis lõpuks pani i-le täpi, on see, kui me tellisime tervele hoonele ekspertiisi, siis see tuvastas, et teatri lae katusefermid, kuhu peale katusepark tuleb, on omal ajal valmistatud keevterasest ehk nii või teisiti me oleme kohustatud need fermid välja vahetama," selgitas Põlva vallavanem Martti Rõigas.

Ehitus läheb maksma üle 800 000 euro, millest pool saadakse maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Põlva vallavolikogu opositsioon projekti ei toetanud, sest leidis, et investeeringuid vajaks eelkõige haridussüsteem ja teedevõrk.

"Iseenesest ikkagi tõesti selline põnev ja huvitav koht, kus tegelikult esinemisi korraldada, kontserte korraldada, kus on võimalik nautida vaadet – selles mõttes on ta kahtlemata üks positiivne projekt. Lihtsalt küsimus on selles eelarvesummas, mis selleks kulub. Ja teiselt poolt ikkagi natukene ka see hooajalisus ilmselt siin mängib rolli, et ega ta ei ole tõenäoliselt aastaringselt kasutatav," rääkis Põlva vallavolikogu revisjonikomisjoni juht Ahti Bleive.

Taevapargi pidulik avamine toimub augustis, kuhu oodatakse esinejaid mitmest riigist.

"Täiesti unikaalne koht imeilusate vaadetega, mida hakkavad nautima väga paljud inimesed, külastajad, sündmuste korraldajad. Meil siin augusti lõpus tuleb kokku pea väike terve maailm. Meil on esinejaid saabumas Jaapanist, Kanadast, Gruusiast, Türgist, Prantsusmaalt, Šveitsist, Saksamaalt ja augusti lõpus isegi Haitilt USA-st," rääkis Põlva kultuurikeskuse direktor Eerika Mark.