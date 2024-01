Pühapäeva õhtul hakkab ilm soojemaks minema

Pühapäeva öö on pilves selgimistega. Kohati sajab nõrka lund ja mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, pärast keskööd lõunatuul, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 12 kuni 20, kohati kuni 26, saarte rannikul kuni 3 kraadi.

Hommik on olulise sajuta. Puhub valdavalt lõunatuul 2 kuni 7, saartel ja rannikul 5 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kuni -16, Kirde-Eestis kohati kuni -22, saartel 0 kuni -4 kraadi.

Päeval sajab vähest lund ja tuiskab. Saartel tuleb ka lörtsi ja vihma ja on jäidet. Lõunatuul pisut tugevneb, puhudes saartel ja rannikul iiliti kuni 21 meetrit sekundis. Ilm läheb õhtuks soojemaks, külma on 1 kuni 6 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi.

Uus nädal toob kaasa kraadide kõikumised plussi ja miinuse vahel, on ka tugevat tuult ja sademeid nii lume, lörtsi kui ka vihmana. Kui esmaspäeval sajab veel peamiselt lund ja tuiskab, siis päeva jooksul läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, on jäidet ja võimalik on ka jäävihm. Seega on libeduseoht väga suur.

Lörtsi ja vihma jagub ka teisipäevaks ja kolmapäevaks. Neljapäeval läheb sadu taas üle lumeks.