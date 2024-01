Leningradi oblastis kostsid plahvatused, Ust-Lugas põleb vedelgaasiterminal

Oluline pühapäeval, 21. jaanuaril kell 11.53:

- Droonirünnak Venemaal;

- Ukrainas tõsteti raketioht taas kõrgeimale tasemele;

- Venemaa andis lööke Sumõ oblastile;

- Podoljak: kõnelusteks Venemaaga peab see saama taktikalisi kaotusi;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 760 sõdurit;

- Venemaa kaitseministeerium: Hrohmalne on Vene vägede kontrolli all

Droonirünnak Venemaal

Venemaa Leningradi oblastis puhkes ööl vastu pühapäeva merekaubasadama vedelgaasiterminalis ulatuslik tulekahju, Ust-Luga asula elanike sõnul kuulsid nad eelnevalt plahvatusi, vahendas portaal Unian Vene Telegrami kanalit Ostorožno novosti.

Lisaks teatasid Kingissepa elanikud lendavate droonide helist. Linn asub sadamast ca 35 km kaugusel.

Samas kirjutab Telegrami kanal Mash, et enne põlengut oli kuulda kaht plahvatust. Ettevõttest, kus puhkes tulekahju, evakueeriti umbes 150 inimest.

Vene Föderatsiooni Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et Ust-Luga sadamas põles ettevõtte Novatek terminal. Tema sõnul kannatanuid ei ole ja personal evakueeriti.

"Tulekahju kustutamisele on kaasatud eriolukordade ministeeriumi ja oblasti tuletõrje- ja päästeteenistuse jõud ja vahendid. Kingissepa rajoonis on kehtestatud kõrgendatud valmisoleku režiim. Piirkonna administratsiooni juht Juri Zapalatski juhatab operatiivstaabi koosolekut. Leningradi oblasti administratsiooni vastutavad spetsialistid läksid minu korraldusel objektile," seisis teates.

Kella 10 ajal teatas kuberner Aleksander Drozdenko, et tulekahju on saadud kontrolli alla.

Ust-Luga port oil terminal in Russia's Leningrad region (this is its name until now, yes) is burning, allegedly after being hit by Ukrainian drones. Amazing. pic.twitter.com/EoKyGtvMcH