ERR Poolas: uus valitsus alustas õigussüsteemi iseseisvuse taastamist

Poola kohtunike ühendus Iustitia soovib tuhandete poliitilise surve all tehtud kohtunike ametissenimetamiste tühistamist ja neile kohtadele uute konkursside korraldamist. Poola uus valitsus on alustanud õigussüsteemi iseseisvuse taastamist, see on ühtlasi tingimuseks Euroopa fondidest raha saamiseks.

Võitlus õigussüsteemi pärast on aastaid olnud Varssavi ja Brüsseli konfliktide keskmes. Poola Õiguse ja Õigluse valitsus suurendas poliitikute rolli kohtunike ametisse nimetamisel.

Poola ülemkohtu hoone on justkui siinse õigussüsteemi sümbol. Õigussüsteemi iseseisvuse taastamine oli üks uue võimu valimislubadusi. Seegi ei ole lihtne ülesanne.

Keerukas on see sellepärast, et loodud süsteemi järgi on vahepeal ametisse nimetatud juba ligikaudu 2000 kohtunikku, kes on omakorda teinud iga päev järgnevaid otsuseid. Teiseks vajavad kõik seadusemuudatused heakskiitu presidendilt, kes on aga eelmise valitsuse liitlane. Justiitsminister on alustuseks välja pakkunud kohtunikke ametisse nimetava nõukogu ümbervalimise.

Kohtunike ühendus Iustitia soovib, et jätku saaks see kõigi vahepeal nimetatud kohtunike ümbervalimisega.

"Kõik kohtunikud, kes on ametisse valitud pärast 2018. aastat, peavad naasma oma varasematele positsioonidele, kus nad olid enne ametisse nimetamist või edutamist kõrgemasse kohtusse ja suures osas saaks neid arvesse võtta uutel konkurssidel, kus saaksid osaleda ka kõik need kohtunikud, kes viimase kuue aasta jooksul olid tagasitõmbunud," lausus kohtunik ja Iustitia liige Lukasz Mrozek.

Kümneid probleemidesse sattunud kohtunikke kaitsnud advokaat Michal Gajdus ütles, et erand tuleks teha kõrgkoolidest õigussüsteemi tööle tulnud noortele.

"Neist 2000-st üle poole on uued inimesed, kes on sisenenud justiitssüsteemi, nemad võiksid jääda oma ametisse. Aga kõik need inimesed, keda edutati ja kes lõikasid kasu sellest poliitilisest rünnakust õigussüsteemile, me ei saa lasta neil jääda oma positsioonidele," lausus Gajdus.

Inimõiguste eest seisev Poola Helsingi sihtasutus pooldab leebemat lähenemist.

"Kõiki neid juhtumeid tuleks individuaalselt kontrollida, ametist vabastama peaks ainult neil juhtudel, kus ei ole võimalik tagada, et see inimene oleks iseseisev ja erapooletu kohtunik," ütles Poola Helsingi inimõiguste sihtasutuse jurist Marcin Wolny.

Otsuseid on ebakindlal alusel ametisse nimetatud kohtunikud langetanud hinnanguliselt mõned miljonid, kõigi nende ümbervaatamine ei oleks võimalik ja tooks kaose. Põhjendatud juhtudel peaks see aga kodanikuühenduste sõnul siiski võimalik olema.