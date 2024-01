Esmaspäev on tuuline ja sajune, võib tulla jäävihma

Madalrõhkkond liigub ööl vastu esmaspäeva Šotimaalt Norra mere suunas ja selle serv ulatub Läänemere äärde. Tuul paisub väga tugevaks, on tuisku ja õhutemperatuur tõuseb.

Ööl vastu esmaspäeva sajab kohati lund ja tuiskab, saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi ja vihma, ja on jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi, saartel ja läänerannikul on soojem, kuni +2 kraadi.

Hommikul sajab lund ja lörtsi, tuiskab ja sekka võib tulla jäävihma. Merelt jõuab saartele uus tihe sajuala ning jäiteoht suureneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Külmakraadid püsivad vahemikus 1 kuni 6, saartel ja läänerannikul on kuni +2 kraadi.

Päeval laieneb lume- ja lörtsisadu Lääne-Eestist itta, endiselt tuiskab ja tuleb jäävihma. Pärastlõunal läheb sadu alates läänest üle vihmaks, ja on jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 7 kuni 13, iiliti kuni 20, saartel ja rannikul kuni 26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Libeduse oht on suur.

Kõikumised pluss- ja miinuskraadide vahel jätkuvad ka järgmistel päevadel. Nii öö kui päeva keskmised püsivad 0 ja +2 kraadi ümber. Vihma ja lörtsi sajab nii teisipäeval kui ka kolmapäeval, sekka ka lund ja seda pigem neljapäeval. Reede on selgem, aga külmem.