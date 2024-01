Ron De Santis teatas, et peatab oma presidendikampaania

DeSantis teatas kampaania peatamisest pühapäeval sotsiaalmeedias, öeldes, et annab oma toetuse Donald Trumpile.

"Kui ma suudaksin veel midagi teha, et lõpptulemus oleks soovitu, rohkem ringsõite, rohkem intervjuusid, siis ma teeksin seda, aga ma ei saa paluda oma toetajatelt, et nad pühendaksid rohkem oma aega ja teeksid rohkem annetusi, kui meie võit ei ole kindel. Seetõttu ma peatan tänasega oma kampaania," lausus DeSantis.

"Kuigi mul on olnud eriarvamusi Donald Trumpiga, nagu näiteks koroonaviiruse pandeemia ja see, kuidas ta kohtles Anthony Faucit, on Trump üle praegusest presidendist Joe Bidenist. See on selge," lisas ta.

DeSantise loobumine tähendab, et vabariiklastel on jäänud kaks kandidaati, lisaks Trumpile Nikki Haley.

Sel nädalal toimunud vabariiklaste eelvalimised Iowas võitis ootuspäraselt Trump, kes kogus üle 50 protsendi häältest. DeSantis oli teine, saades veidi üle 20 protsendi häältest ning edestades napilt Nikki Haley`t.

Vabariiklaste eelvalimised Iowa osariigis käivitasid ametlikult USA 2024. aasta presidendivalimiste protsessi.