Biden ja Harris panustavad valimistel aborditeemale

Joe Bideni ja Kamala Harrise tööd vastavalt presidendi- ja asepresidendina toetab märkimisväärselt vähem inimesi kui on valijaid, kes nende tööd heaks ei kiida. Bideni reiting on lausa langenud pisut allapoole samuti presidendiks pürgiva vabariiklase Donald Trumpi omast, vahendab küsitlustulemusi analüüsiv ABC Newsile kuuluv veebileht Fivethirtyeight.

Nüüd püüavad Biden ja Harris oma toetust parandada, rääkides aborditeemast, mis kõnetab paljusid USA valijaid, ning eriti naisi. Esmaspäeval sõidab Harris Wisconsini osariiki, kus ta võtab osa abordiõigust puudutava üleriigiliste ürituste sarja avatseremooniast. Teisipäeval osalevad Biden ja Harris meeleavaldusel Virginia osariigis, kus demokraadid nõuavad abordiõiguse lisamist osariigi põhiseadusse.

Pärast seda, kui 2022. aastal pööras USA ülemkohus tagasi õigust abordile taganud Roe vs. Wade pretsedendi ning 14 osariiki kehtestas abordikeelu, kasvas valijate toetus abordiõigusele.

"See on kõige tõhusam emotsionaalne teema, mis avaldab mõju mõlema erakonna valijatele. See on suurim teema, mis mõjutab naissoost valijaid muuta oma erakondlikku kuuluvust," ütles Bostoni Ülikooli ühiskonnateaduste professor Thomas Whalen The Timesile.

Küsitluste järgi toetab ligipääsu abortidele enamik valijatest ning eelmisel aastal küsitlusfirma AP-NORC läbiviidud küsitluse järgi toetab täielikku abordikeeldu ainult 10 protsenti valijatest. Demokraadid loodavad, et see teema aitab neid valimistel.

USA presidendipartei lootusel on alust: 2022. aasta vahevalimistel said demokraadid oodatust parema tulemuse, säilitades enamust USA senatis. Ka 2023. aasta novembrivalimistel said demokraadid oodatust parema tulemuse mitmes osariigis, näiteks võites enamuse Virginia osariigi seadusandliku kogu mõlemas kojas. Muidu vabariiklasi toetavas Ohio osariigis hääletasid valijad osariigi põhiseadusse abordiõiguse lisamise poolt.

Presidendiks pürgivad vabariiklased otsivad seetõttu kompromissi oma erakonna kõige tulisemate toetajate abordivastasuse ning abordiõiguse säilitamise poole kalduva keskmise valija vahel.

Näiteks ütles Donald Trump eelmisel nädalal Fox Newsi otse-eetris, et Roe vs. Wade pretsedendi tagasipööramine on küll tema teene, kuid ta toetab õigust abordile juhul, kui raseduse jätkamine ohustab naise tervist või rasedust põhjustas vägistamine või verepilastus.

Endine Lõuna-Carolina saadik Nikki Haley, kes on ainus järelejäänud Trumpi oponent vabariiklaste eelvalimistel, on samuti rääkinud kompromissi saavutamise vajadusest abortide teemal.

USA asepresident Harris on aga positsioneerimas ennast selge abordiõiguse toetajana, kes seisab ameeriklaste isikuvabaduste eest.

"Asepresident on andnud väga selgelt teada, et ameeriklased saavad valida kas neid inimesi, kes kaitsevad põhivabadusi, või neid, kes seda ei tee," ütles üks Valge Maja ametnik.

Harrise reklaamimine abordiõiguse eestkõnelejana on oluline ka seetõtu, et tema toetus asepresidendina on madal. Kui tavaliselt ei soovi presidendid, et nende asepresident oleks liiga palju pildil, siis Bideni vanus tähendab seda, et Harrist vaadeldakse eelmistest asepresidentidest sagedamini kui võimalikku tulevast presidenti.

"Kui inimesed näevad teda laval, kuulavad teda kõnet pidamas, selgub, et ta on tõhus esineja, vist parem kui Joe Biden. Praegusel juhul on ülioluline, et Harris paistaks Bidenist rohkem välja, kui demokraadid tahavad võita," ütles Whalen.