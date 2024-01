Briti kultuuriminister süüdistab BBC-d kallutatuses

Suurbritannia kultuuriminister Lucy Frazer süüdistab BBC-d kallutatuses ning ütles, et rahvas leiab üha rohkem, et ringhääling ei suuda vahel olla erapooletu.

Frazer ütles, et eelmisel aastal kasvasid kaebused BBC kallutatuse osas ligi 50 protsenti. Frazer rääkis, et erapooletuse osas tuleb rohkem tööd teha. Siiski lükkas ta tagasi väited, et valitsus ajab BBC-vastast agendat, vahendas The Times.

Frazer rääkis, et BBC on suurepärane avalik-õiguslik asutus. Siiski lisas ta, "et on oluline, et see säilitaks avalikkuse usalduse."

"Ja mida me oleme kuulnud, on see, et mõned vaatajad leiavad, et see on kallutatud," rääkis Frazer.

Sky News uuris veel Frazerilt, kas ta ise leiab samuti, et BBC on kallutatud. "Ma arvan, et mõnikord on see olnud kallutatud," vastas Frazer.

Frazer tõi siis näitena BBC teateid rünnakust Gaza haiglale. Algselt omistati see rünnak Iisraelile, hiljem jõudis lääne luure järeldusele, et haiglat tabas Palestiina Islamidžihaadi rakett.

Meedia üle järelevalvet teostav kommunikatsiooniamet (Ofcom) sai eelmisel aastal 918 kaebust BBC kallutatuse kohta, see moodustab 39 protsenti kõigist ringhäälinguorganisatsiooni kohta laekunud kaebustest.

BBC pressiesindaja ütles, et valitsuse kokkuvõttest selgus, et ringhäälingu juhtimine ja reguleerimine toimib üldiselt hästi.

"Mis puudutab BBC erapooletust, siis ükski teine organisatsioon ei võta oma pühendumust sellele tõsisemalt. Meil on väljakujunenud plaanid standardite säilitamiseks ja edasiseks parandamiseks. Me teame, et see on vaatajate jaoks oluline ning BBC on jätkuvalt usaldusväärsete uudiste allikas number üks," ütles pressiesindaja.