Odav kroon meelitab soomlasi autosid ostma Rootsist

Rootsi majandus on hädas ning odavnenud kroon meelitab soomlasi Rootsi minema kasutatud autode järele.

Aastate jooksul on Rootsist saanud populaarne koht kasutatud autode ostmiseks. Rootsist pärit sõidukid on populaarsed ka Soomes. Kui Soomes maksab praegu kasutatud auto näiteks 10 000 eurot, siis Rootsis saab sellise sõiduki kätte umbes 6000 euro eest.

"Krooni nõrk kurss muudab auto Rootsist Soome toomise väga ahvatlevaks," rääkis Soomes elav rootsisoomlane Mattias Kinnunen.

Soome pank teatas, et viimati oli Rootsi kroon euro suhtes sama nõrk 2008. aasta finantskriisi ajal.

Varem käisid soomlased kasutatud autosid ostmas pigem Saksamaal, nüüd vaatavad põhjanaabrid aga üha rohkem Rootsi poole. Kinnunen käib nüüd Rootsis ja ostab sealt autosid.

Kinnunen märkis, et Rootsis müüdavad kasutatud autod on enamasti heas korras. Tema sõnul on Rootsi elektri- ja hübriidautodele üleminekul Soomest selgelt ees. Seetõttu saab sealt ka hankida rohkem kasutatud elektriautosid.

Soome autoomanike liidu Autoliitto juhi Pasi Niemineni sõnul tuleb välismaalt kasutatud auto ostmisel arvestada ka bürokraatiaga. Tarbijakaitseseadused on EL-is erinevad.

"Autode müügi puhul kehtivad selle riigi seadused, kus müük toimub," rääkis Nieminen. Tema sõnul kaitsevad Soome seadused ostjat mitmel viisil, Rootsis on müüja vastutus väiksem.

Ka Kinnunen kiitis Soome head tarbijakaitset ja ütles, et see, kes toob välismaalt auto, võtab ka suurema riski.

Soome autopark jätkab siiski vananemist. "Iga uue auto müügi kohta tuleb nüüd ligi seitse kasutatud autot," rääkis Nieminen.

Eelmisel aastal oli ligi 90 protsenti müüdud kasutatud autodest sisepõlemismootoriga. Elektriautode osakaal oli umbes 10 protsenti.