Teisipäeval on tugeva tuulega sulailm

Selle nädala ilm on muutlik – teisipäeval on õhk valdavalt plusspoolel ja puhub tugev tuul, kolmapäeval õhutemperatuur langeb.

Teisipäeva öö on Eestis mitmel pool vihma ja lörtsiga, öö hakul sajab Ida-Eestis ka lund ja tuiskab. Mitmel pool on udu ja jäidet. Kesköö paiku lääne poolt alates sadu harveneb. Puhub lõuna- ja edelatuul iiliti kuni 17, saartel ja rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +4 kraadini.

Hommikul võib Ida-Eestis veidi vihma tibutada. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul iiliti 16, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 3 kraadini.

Päeval sajab kohati vihma, paiguti võib püsida udu. Õhtul muutub sadu laialdasemaks. Teed, eriti kõrvalteed püsivad libedad. Puhub edelatuul iiliti kuni 16, saartel ja läänerannikul kuni 20 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Sooja on 1 kraadist 4 kraadini.

Kolmapäeva öösel sadu eemaldub ning õhutemperatuur langeb 0 kraadi ümbrusesse. Hommikul jõuavad saartele uued lörtsi- ja vihmapilved, mandrile liikudes läheb sadu üle lumeks. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Neljapäeva öö on nii lume-, lörtsi kui ka vihmaga, päeval sadu harveneb. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, õhtu poole võtavad võimust miinuskraadid.

Järgnevad päevad tulevad miinuskraadidega, reede on kuivem, laupäeval saabub Lääne-Eestisse lumi.