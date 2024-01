Tartus osaleb toetusstreigil mitu lasteaeda

Kui tavaliselt täitub Tartu Maarjamõisa lasteaed juba hommikul lastega, siis esmaspäeval oli maja vaikne ja enamus ruumidest pimedad. Maarjamõisa lasteaed streigib ühe päeva. Streigil osalevad ligi pooled 62 töötajast.

Lasteaiaõpetaja Eleri Raju oli streigi avapäeval tööl, et need vanemad, kel pole oma last võimalik mujale viia, saaksid lapse ikkagi lasteaeda tuua. Kuigi Raju toetab streiki, hoidis ta lasteaiapäeva siiski võimalikult tavapärasena.

"Meil on ikka oma õppekava, millest me lähtume, sealt sammukestki maha jääda ei saa. Me teeme tegevusi ja vajadusel homme lihtsalt kordame seda teiste lastega," selgitast a.

Lapsi on Maarjamõisa lasteaias kokku 248, esmaspäeval oli lasteaeda oodata neist umbes 40.

Lasteaia direktori Kai Kensi sõnul on lasteaias ka erirühmad, mistõttu kogu kollektiiviga streikimine on neile keeruline.

"Meil on muidugi ka erirühmad, kus täiendavalt lapsed vajavad igapäevast lisatuge ja need lapsed juba ei pruugi ennast hästi tunda suures rühmas koos võõraste lastega," selgitas Kens.

Kolmepäevase toetusstreigiga alustas ka Tartu Piilupesa lasteaed. Streigis osalevad pea kõik 65 töötajat. Direktor Ly Aas sõnas, et lapsevanemad on streigi asjus väga toetavad.

"245 last on Piilupesas. Täna pidi tulema 20 last, tuli 16. Homme-ülehomme peaks 40 tulema. Pigem on kirjutatud, et me ei tule, et me leidsime võimaluse mitte tulla," rääkis Aas.

Mõlema lastaia töötajate hinnangul on streigist juba praegu osaliselt kasu, sest õpetajate töö kitsaskohad on saanud väga palju kõlapinda.