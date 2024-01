Epsteini vend ei usu seksuaalkurjategija enesetappu

Seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu ning see vallandas vandenõuteooriate laine. Ka Epsteini vend Mark Epstein leiab, et seksuaalkurjategija surm polnud enesetapp.

Epsteini arvatav enesetapp tõi kaasa vandenõuteooriate laine, millele annavad hoogu tema sidemed sinivereliste, poliitikute ja teiste prominentidega. Hiljem selgus, et valvurid olid hooletud ning valetasid teadlikult oma aruandes, et nad olid Epsteini enesetapu õhtul täitnud vajalikud kontrollimise nõuded.

Mõni päev hiljem kritiseeris vanglaametnike tegevust ka toonane justiitsminister William Barr. Justiitsministeeriumi hilisem aruanne siiski kinnitas, et Epstein tegi enesetapu. Ka New Yorgi meditsiiniekspert leidis, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp.

Mark Epstein pole justiitsministeeriumi aruandega nõus. Ta tahab oma venna surma põhjuste täielikku uurimist.

Mark Epstein leiab, et tema venna kambrisse võis jõuda teine vang ning ta siis tappa. Mark Epsteini sõnul on talle öeldud, et kõikide kambrite uksed polnud tol õhtul lukus. Samas justiitsministeeriumi raporti kohaselt ütlesid teised vangid, et ei näinud kedagi Epsteini kambrisse sisenemas.

Mark Epstein pole aga võimude seletusega rahul ja usub endiselt vandenõuteooriatesse. "Küsimus on selles, kes lasi ta tappa?" rääkis Mark Epstein.

2019. aastal tehtud küsitlus näitas, et ainult kolmandik ameeriklastest uskus, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp. Epsteini vangla on riigi üks turvalisemaid.

Jeffrey Epstein on taas jõudnud suurte väljaannete esilehtedele. Hiljuti avaldas kohus uued dokumendid seksuaalkurjategija Epsteiniga seotud inimeste kohta. Nende hulgas on palju tuntud isikuid, ka Suurbritannia prints Andrew.