EL survestab Iisraeli otsima Gaza sõja järel kahe riigi lahendust

Äärmusrühmituse Hamasi šokirünnak 7. oktoobril Iisraeli ning juudiriigi järgnenud ulatuslik sõjaline vastus on paisanud Lähis-Ida keerulisse olukorda, mis ähvardab laieneda suuremaks konfliktiks.

Kuigi verevalamine on pikaajalise lahenduse lükanud veelgi kaugemasse tulevikku, siis Euroopa Liidu ametnike hinnangul on just praegu õige aeg kõnelda Lähis-Ida konflikti lõplikust lahendamisest.

Ühenduse 27 liikmesriigi ministrid kohtusid esmalt Iisraeli välisministri Israel Katziga, seejärel kõneldi eraldi Palestiina Omavalitsuse kõrgeima diplomaadi Riyad al-Malikiga.

Euroopa ministritega vestlesid veel ka Egiptuse, Jordaania ja Saudi Araabia kolleegid.

ÜRO mõistab selgesõnaliselt hukka Iisraeli parempoolse peaministri Benjamin Netanyahu seisukoha taunida üleskutseid Palestiina riigi loomisest. Samuti on Netanyahu eiranud oma suurima liitlase, USA kahe riigi lahendust toetavat suunda.

Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell toetas esmaspäeval enne kõnelusi Iisraeli ja Palestiina juhtidega kahe riigi lahendust.

"Milliseid teisi lahendusi nad silmas peavad? Sundida kõik palestiinlased lahkuma? Nad kõik maha tappa?" ütles Borrell ajakirjanikele.

Borrelli sõnul on vastuvõetamatu, et Netanyahu lükkas tagasi üleskutsed Palestiina riigi loomiseks pärast Gaza sõda.

"Meie soovime kahe riigi lahendust," kinnitas Borrell. "Rahu ja stabiilsust ei ole võimalik luua vaid sõjaliste vahenditega."

Borrelli sõnul on EL koostanud esialgse kava, kuidas pärast Gaza sõja lõppu edasi liikuda. EL on vastu Iisraeli pikaajalisele okupatsioonile ning kutsub lõpetama Hamasi võimu Gaza sektoris ja suurema rolli andmist Palestiina Omavalitsusele.

Pressikonverentsil eiras Katz ajakirjanike küsimusi kahe riigi lahenduse kohta ja ütles, et Iisrael keskendub praegu pantvangide tagasi saamisele ja omaenda riigi julgeoleku tagamisele.

Al-Maliki nõudis Euroopa Liidult, et Brüssel kutsuks üles kehtestama viivitamatult vaherahu ja kaaluma sanktsioonide kehtestamist Netanyahu vastu kahe riigi lahenduse väljavaadete hävitamise eest.

"Iga päev, mil me näitame üles kõhklusi, tapetakse inimesi," ütles Al-Maliki.

EL ei ole suutnud aga samas jõuda üksmeelele konflikti puhul Gazas, kuna Iisraeli veendunud liitlased, näiteks Saksamaa, on lükanud tagasi nõudmised viivitamatu vaherahu üleskutsetele, milliseid on omakorda esitanud Hispaania ja Iirimaa.

Ent samas on EL kindlalt seisukohal, et kahe riigi lahendus on Lähis-Ida konflikti lahendamisel ainuõige tee.

"Kahe riigi lahendus on ainus lahendus ja isegi need, kes ei taha sellest midagi kuulda, ei ole veel tulnud välja ühegi muu alternatiiviga," ütles Saksamaa välisminister Annalena Baerbock.

Jordaania välisministri Ayman Safadi sõnul hukutab Iisraeli selliste meetmete tarvitamise jätkamine, mis õõnestab kahe riigi lahenduse väljavaateid, kogu regiooni tuleviku ning toob kaasa üha rohkem konflikte ja rohkem sõdu.

"Kogu maailm ütleb, et ainus tee välja neist kannatustest on kahe riigi lahendus. Seega osapoolt, mis seisab vastu kõigi piirkonna rahvaste õigusele rahule, sealhulgas iisraellaste omale, ei saa lihtsalt jätta vastutusele võtmata," ütles Safadi.

Saudi Araabia ei normaliseeri suhteid Iisraeliga ega panusta Gaza sektori ülesehitusse, kui ei ole usaldusväärset teed Palestiina riigi loomiseks, ütles pühapäeval Saudi välisminister prints Faisal bin Farhan.

Prints Faisal kinnitas usutluses telekanalile CNN, et suhteid Iisraeliga ei normaliseerita, kuni puudub usaldusväärne ja pöördumatu tee Palestiina riigini. Välisminister lisas, sama kehtib ka Saudi Araabia osalemise kohta purustatud Gaza sektori ülesehitamisel.

"Rääkida saame siis, kui leiame selge tee lahendusele, otsuse, mis tähendaks, et me ei ole aasta või paari pärast samasuguses olukorras," lisas prints Faisal.

Netanyahu on lisaks sellele, et ei taha midagi kuulda Palestiina riigi loomisest pärast Gaza sõda, rääkinud ka plaanidest, mis näevad ette juudiriigi tähtajatut sõjalist kontrolli sektori üle.

Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeval, et Gaza sektoris on pärast maavägede operatsioonide algust hukkunud 200 sõdurit.

"Alates 27. oktoobrist on Gazas langenud sõdureid 200," ütles armee pressiesindaja uudisteagentuurile AFP.

Iisraeli armee pommitas ööl vastu esmaspäeva Gaza sektori lõunaosas Khan Younist, kus pealtnägijate teatel jätkusid ägedad lahingud Iisraeli sõdurite ja Hamasi äärmuslaste vahel.

Iisraeli pantvangide lähedased kutsusid peaminister Benjamin Netanyahut jõudma Hamasiga kokkuleppele pantvangide vabastamiseks.

Netanyahu on lubanud pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakuid äärmusrühmituse üle täielikku võitu. Iisraeli andmetel on 250 röövitud pantvangist Gaza sektoris endiselt umbes 132.

Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu ütles esmaspäeval, et loodab, et Gazasse tarnitud ravimid jõuavad iga pantvangini peaaegu nädal pärast abisaadetise saabumist äärmusrühmituse Hamasi kontrolli all olevale territooriumile.

"Usaldame kõiki osapooli, et nad tagaksid nende ravimite jõudmist iga pantvangi sihtkohta," ütles Lecornu uudisteagentuurile AFP visiidil Iisraelis.