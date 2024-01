Tallinnas seiskus kogu trammiliiklus

Tallinnas Viru ringil sõitis hommikuse tipptunni ajal tramm rööbastelt maha, mistõttu on kogu trammiliiklus Tallinna Linnatranspordi AS-i hinnangul paariks tunniks seiskunud.

Tallinna Linnatranspordi AS teatas veidi enne kella 9, et tehnilise rikke tõttu on kogu trammiliiklus Tallinnas seiskunud. Rikke parandamisega loodetakse ühele poole saada kahe tunni jooksul.

TLT juht Kaido Padar ütles ERR-ile, et tegemist on uue trammi alusvankri tehnilise rikkega.

"Tramm sõitis rööbastelt maha. Küll mitte kaugele, aga kuna tramm on raskeveok, siis selle rööbastele tagasisaamine võtab aega," ütles Padar, lisades, et inimesed kannatada ei saanud.