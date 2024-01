Viimane küsitlus: Trumpi toetus kasvas New Hampshire'is 60 protsendini

Osariigi menukaima ajalehe The Boston Globe tellitud ja Suffolki Ülikooli läbiviidud küsitluse järgi toetab Donald Trumpi 59,6 protsenti vabariiklaste eelvalimistest osa võtta kavatsevatest valijatest. New Hampshire'is saavad eelvalimistel hääletada nii erakonna liikmed kui erakondliku kuuluvuseta valijad.

Trumpi ainsa järelejäänud tõsiseltvõetava rivaali, endise USA saadiku ÜRO juures ja Lõuna-Carolina ekskuberneri Nikki Haley toetus on 37,8 protsenti. Ülejäänud valijatel kas pole eelistust või toetavad kedagi teist.

Seega juhib Donald Trump Haley ees peaaegu 22 protsendiga, mis on ekspresidendi suurim edumaa Haley ees Suffolki Ülikooli New Hampshire'i küsitlustes viimastel kuudel.

Küsitlus viidi läbi 21. ja 22. jaanuaril ning selle veapiir on 4,4 protsenti.

Florida kuberner Ron Desantis lõpetas oma presidendikampaania pühapäeval ning avaldas toetust Trumpile. Samuti asusid Trumpi toetama ka teised tema endised rivaalid ettevõtja Vivek Ramaswamy ja Lõuna-Carolina senaator Tim Scott.

Scott langetas valiku Trumpi kasuks vaatamata asjaolule, et Nikki Haley nimetas ta 2013. aastal ametisse senaatoriks.

Haley toetajaks on aga populaarne New Hampshire'i vabariiklasest kuberner Chris Sununu. Ometi selgub teistest küsitlustest, et Haley suurimad toetajad on erakondliku kuuluvuseta valijad, mitte vabariiklased. Viimaste seas juhib suure edumaaga Trump.

Demokraatide eelvalimistel ennustatakse veenvat võitu USA president Joe Bidenile, kuid demokraatide eelvalimiste valimisosalus jääb ennustuste kohaselt tunduvalt alla vabariiklaste omadele, mis võib viidata Bideni toetajate nõrgale entusiasmile.

New Hampshire'i eelvalimised toimuvad teisipäeval ning hääletus lõpeb enamikes jaoskondades kell 19.00 õhtul ning kõikides jaoskondades kell 20.00 õhtul kohaliku aja järgi (vastavalt kell 2.00 ja 3.00 kolmapäeval Eesti aja järgi). 2020. aastal avaldati esimesed tulemused kell 19.32, kirjutab AP. Eelvalimiste lõplikud tulemused selguvad Eesti aja järgi kolmapäeva hommikuks.