Üle viie aasta Eesti kaitseväge juhtinud Martin Herem lahkub suvel ametist. Kui kaitstud on Eesti praegu? Millised väljakutsed seisavad riigikaitsel ees järgnevatel aastatel ja kui palju see kõik maksab? ETV "Esimeses stuudios" on täna kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.