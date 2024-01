Kaljulaid Davosi foorumil: juba väike kulutus SKT-st on Ukrainale abiks

"Vaadates numbreid, siis miljardid tunduvad suured, aga Eesti kaitseministeerium on teinud hea analüüsi – kõikide Ramsteini riikide SKT on kokku 47 triljonit. Järelikult me räägime protsendikümnendikest, täpsemalt kahe aasta peale 0,2 protsendi suurusest kulust," ütles Kersti Kaljulaid saates "R2 Päev" riikide kulusid iseloomustades.

"Minu töö suuresti oli rääkida nii paljudele inimestele kui võimalik, et kuigi miljard kõlab nagu suur number, siis vaatame enda SKT-de suurust. Kes on enne võitnud sõja, kulutades alla poole protsendi oma SKT-st? Kui me kulutaksime kasvõi pool protsenti SKT-st, siis oleks Venemaal juba väga raske, ja see sõda peaks lõppema," lisas Kaljulaid.

Eesti argument üliväikesest vajaminevast SKT osast jõudis Kaljulaidi hinnangul foorumil osalenud riikidele kohale.

"Kõige naljakam oli, kui majandusteadlane Nouriel Roubini ütles, et me oleme teinud Ukraina toetamiseks kõik, aga tulemuseks on ikkagi viik ehk nüüd tuleb läbi rääkida. Kui makropilti hakkasime vaatama, üllatas teda, et vajalik SKT nii väike on. Läbi selliste üllatusmomentide õnnestubki inimesi veenda," ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul ei olnud rahukõnelusi pooldav mõtteviis riikide seas valdav, vaid seotud eelkõige Ameerika Ühendriikidega. Samuti on Euroopa liidrite seas meelsus, et kuna USA on praegu ebakindel, tuleb Ukraina toetamiseks ise palju ära teha.

Majandusfoorumist võtsid osa ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ning Ukraina sõjaväeluure ülema asetäitja Vadõm Skibitski, kes samuti veensid riike rohkem panustama.

"Loodetavasti kivile mõjub, kui pidevalt peale tilgutada," sõnas Kaljulaid.