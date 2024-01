Läti valis ajateenijad välja loosi teel

Läti hakkas kutsuma vähemalt 18-aastaseid noori 11 kuu pikkusele sõjalisele väljaõppele. Juba üle 500 noore tahab minna ajateenistusse, kuid pärast arstlikku läbivaatust jääb alles ainult 330 kandidaati. See tähendab, et riigil on vaja juurde veel 150 ajateenijat, vahendas LSM.

Seetõttu valiski riik loosi teel välja 300 noort, kellele saadetakse kutse ja nad peavad minema tervisekontrolli. Valitsus eeldab, et osa noortest ei läbi tervisekontrolli ning lõpuks võetakse ajateenistusse 150 inimest.

Omapärane loterii leidis teisipäeval kaitseministeeriumi ruumides aset ning loosimist kanti otseülekandes üle. Kodanikud said omale numbri ning siis valiti nende numbrite seast välja võitjad. Avalikuks tehti aint juhuslik number, mitte inimese konkreetne identiteet.

Läti võimud teatasid, et valikuprotsess kulges edukalt, välist sekkumist valikuprotsessi ei tuvastatud. Õnnelikud võitjad saavad minna tervisekontrolli, kutsed saadetakse juhuslike numbritega tähistatud inimeste meiliaadressidele või registreeritud elukoha aadressidele.

Vabatahtlikud hakkavad ajateenistuses teenima 600 eurot kuus, loositud ajateenijad hakkavad saama aga 300 eurot kuus.