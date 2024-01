USA New Hampshire'i osariigis toimuvad täna vabariiklaste eelvalimised.

Pärast Iowa eelvalimisi on olukord muutunud, sest Ron DeSantis on kandideerimisest loobunud. Mall Mälberg küsis USA poliitikat jälgiva Andreas Kaju käest, kuidas see asjaolu eelvalimisi mõjutab.