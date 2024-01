Akio Toyoda: elektrisõidukid ei hakka autoturul domineerima

Jaapani autofirma Toyota juhatuse esimees Akio Toyoda prognoosis, et elektrisõidukid haaravad rahvusvahelisel autoturul ainult 30-protsendilise turuosa.

Autofirmad teevad suuri investeeringuid elektrisõidukite arendamisse. Autotöösturid muretsevad aga, et tarbijad ei jaksa krõbeda hinna tõttu elektrisõidukeid osta

Toyoda avaldas seetõttu taas kahtlust, et autotööstuses kuulub tulevik ainult elektriautodele.

Toyoda ütles, et elektrisõidukitele üleminek pole lahendus, kui maailmas elab ligi miljard inimest ilma elektrita. Tema sõnul ei kao sisepõlemismootoriga autod kuhugi, vahendas The Telegraph.

Toyoda sõnul peavad tarbijad tegema otsuse, milliste sõidukitega nad liikuda soovivad. "Selle otsuse peaksid tegema kliendid, mitte määrused või poliitika. Mootorid jäävad kindlasti alles," ütles Toyoda.

Toyota jätkab hübriidsõidukite arendamist, samuti arendab firma vesinikul töötavaid sõidukeid.

Toyoda on varemgi avaldanud kahtlust, et autoäris kuulub tulevik ainult elektrisõidukitele. Toyoda oli varem Toyota president ning ta on autofirma asutaja Kiichiro Toyoda lapselaps.