Kolmapäeval liiguvad vihma- ja lörtsipilved üle Eesti

Kui kolmapäeva öö on peamiselt sajuta, siis päeval levivad saartelt alates üle Eesti uuesti vihma- ja lörtsipilved.

Teisipäeva hilisõhtul on taevas pilves ning sajab vihma, kohati ka lörtsi. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ning sadu eemaldub itta. Mõnel pool on udu ning teedele tekib hommikuks kiilasjää. Puhub vaikne kuni mõõdukas edela- ja läänetuul. Sooja on öö hakul 1 kuni 3 kraadi, kuid hommikuks langeb paiguti -2 kraadini.

Kolmapäeva hommik on pilves selgimistega. Ida-Eestis võib veel vähest vihma sadada ning ka Lääne-Eesti saartele läheneb merelt juba uus sajuala. Paiguti võib olla udu ning teed püsivad väga libedad. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, iiliti 13, saartel kuni 15 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Päeval tõmbub taevas pilve ning lörtsi- ja vihmasadu levib saartelt üle mandri. Sisemaal tuleb kohati ka lund ning mitmel pool tuiskab. Pärastlõunal puhub kagutuul 4 kuni 10, iiliti 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 7 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on oodata 0 kuni 3 kraadi.

Kui neljapäev ja pühapäev tulevad pilvised ja sajused, siis reede ja laupäev pilves selgimistega ning olulise sajuta. Ees ootab taas paar külmemat päeva. Ehk kui neljapäeval on keskmine temperatuur ööpäev läbi veel 0 kraadi, siis järgnevail päevil juba -5, -6 kraadi. Pühapäeval tõuseb päevane keskmine taas plusspoolele.