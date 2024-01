Trump võitis vabariiklaste eelvalimised New Hampshire'is

"Ma tahan õnnitleda Donald Trumpi," ütles Haley oma poolehoidjatele ning kinnitas, et jätkab konkureerimist. 24. veebruaril leiavad aset vabariiklaste eelvalimised Lõuna-Carolina osariigis, kus Haley on pidanud kuberneri ametit 2011. kuni 2017. aastani.

Samuti ütles Haley, et ta on saanud "peaaegu 50 protsenti häältest New Hampshire'is," ning nentis, et New Hampshire hääletab esimese osariigina, mitte viimasena. Ühtlasi lisas Lõuna-Carolina ekskuberner viidates Trumpile, et demokraatide kaost ei tohiks asendada vabariiklaste endi kaosega.

"Esimene erakond, kes saab lahti oma 80-aastasest kandidaadist, võidab need valimised," ütles Haley.

Kui oli loetud 60 protsenti vabariiklaste eelvalimistel antud häältest, sai Trump 54,4 protsenti häältest ja Haley sai 43,5 protsenti häältest, vahendab CNN.

"Me võidame iga kord. Me võidame eelvalimised, me võidame üldvalimised," ütles Trump toetajatele pärast oma võidu kinnitamist telekanalite poolt.

Ühtlasi kritiseeris Trump Haley otsust jätkata kandideerimist.

"Ta pidas sellist kõnet, justkui ta oleks võitnud. Ta ei võitnud. Ta kaotas," ütles Trump.

Eelvalimiste tulemusele reageerisid ka demokraadist presidendi Joe Bideni tagasivalimiskampaania esindajad.

"Tänaõhtused tulemused kinnitavad, et Donald Trump on Vabariikliku Partei nominatsiooni lukku pannud ning valimisi eitav, vabadusevastane MAGA-liikumine on lõpule viinud Vabariikliku Partei ülevõtmise," ütles Bideni kampaaniajuht Julie Chávez Rodríguez avalduses, viidates Trumpi kampaanialoosungi "Make America Great Again" (i.k. - muutkem Ameerika taas suureks) lühendile.

Trump on liikumas otse "üldvalimiste matšile, kus ta läheb vastamisi ainsa inimesega, kes on teda hääletuskasti juures eales võitnud: Joe Bideniga", ütles ta.

Biden ise on võitnud veenvalt demokraatide eelvalimised New Hampshire'is, kuigi tema nime polnud isegi hääletussedelil ning presidendi toetajad pidid seda ise sedelile kirjutama.

Kui oli loetud 31 protsenti demokraatide eelvalimistel antud häältest, sai Biden 67,7 protsenti häältest. Tema lähim rivaal, Minnesota saadik esindajatekojas Dean Phillips sai 19,5 protsenti häältest.

Ka Phillips lubas jätkata pürgimist demokraatide ametlikuks presidendikandidaadiks.

New Hampshire'i vabariiklaste eelvalimistel osales umbes kolm korda rohkem valijaid kui demokraatide eelvalimistel.