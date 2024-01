Oluline kolmapäeval, 24. jaanuaril kell 5.49:

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Belgia toetab Ukrainat külmutatud Vene varadest saadud tuludega;



- Kuleba: lääneliitlased ei tarni Ukrainale piisavalt laskemoona;

- Kanada teatas uuest sõjalise abi paketist Ukrainale

- Saksamaa toetab Ukrainat esmakordselt sõjaväekopteritega;

- Zelenski: Vene rünnakutes hukkus 18 ja sai viga 130 inimest.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas viimase ööpäeva jooksul Sumõ oblasti piiriäärseid alasid.

Kokku viisid Vene väed 28 rünnakut ning oblasti asulates kõlas 158 plahvatust.

Rünnaku alla sattus viie Ukraina omavalitsuse territoorium.

Belgia toetab Ukrainat külmutatud Vene varadest saadud tuludega

Belgia annab Ukrainale sõjalist abi 611 miljoni euro ulatuses, mis on saadud külmutatud Vene varade tuludest, teatas teisipäeval meedia viitega kaitseministeeriumile.

Belgia kaitseminister Ludivine Dedonder lubas seda abi teisipäevases telefonivestluses oma Ukraina kolleegi Rustem Umeroviga.

"Vastuseks teisipäevasele päringule kinnitas Dedonderi kantselei 611 miljoni euro suurust summat, selgitades, et tegemist on tuludega, mis on saadud Belgias külmutatud Vene varadest," edastas ajaleht La Libre Belgique.

Leht märkis, et Belgia minister nimetas seda summat ametlikult esimest korda.

Umerov kinnitas samuti sotsiaalmeedias, et tal oli telefonivestlus Dedonderiga sõjalise abi teemadel. Lisaks arutasid ministrid ka Belgia osalemist Ukraina sõjaväepilootide väljaõppes.

Kuleba: lääneliitlased ei tarni Ukrainale piisavalt laskemoona

Lääneliitlased ei tarni Ukrainale piisavalt laskemoona ja õhutõrjerakette, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teisipäeval Saksa meedias avaldatud intervjuus.

Venemaa teisipäeval korraldatud rünnakud Kiievile ja Harkivile "näidavad selgelt vajadust tarnida rohkem õhutõrjesüsteeme, samuti rohkem pind-õhk rakette," ütles Kuleba intervjuus Die Weltile, Bildile, Welt TV-le ja Politicole.

Mis puudutab maasõda, siis "on suurtükiväe laskemoona ebapiisav kogus olnud algusest peale probleemiks", märkis ta.

Kuleba sõnul peab ta Saksamaa valitsusega endiselt kõnelusi Taurus tiibrakettide saamiseks, kuigi Saksa parlamendi alamkoda hääletas nädal tagasi nende Ukrainale tarnimise vastu.

Ta tõrjus Saksamaal tõstatatud mure, et Ukraina võib kasutada neid rakette Moskva või teiste kohtade ründamiseks Venemaal, öeldes, et neid on vaja Venemaa sõjalise taristu hävitamiseks rindejoone taga, okupeeritud Ukraina aladel.

Kuleba andis intervjuu pärast Ukraina abistamise kontaktgrupi ehk Ramsteini formaadi kohtumist.

Kanada teatas uuest sõjalise abi paketist Ukrainale

Kanada kaitseminister Bill Blair teatas teisipäeval uuest sõjalise abi paketist Ukrainale kogusummas umbes 20 miljonit Kanada dollarit (13,7 miljonit eurot).

Kanada kaitseministeeriumi teatel sisaldab abipakett muu hulgas 10 mitmeotstarbelist kaatrit ettevõttelt Zodiac Hurricane Technologies. Neid kaatreid saab kasutada otsimis-päästeoperatsioonidel, sõjaväelaste ja varustuse transportimiseks ning jälgimis- ja luuretegevuseks.

Kanada tarnib kaatrid ja õpetab nende meeskonnad välja kevade lõpuks.

Saksamaa toetab Ukrainat esmakordselt sõjaväekopteritega

Saksamaa toetab Ukrainat esmakordselt sõjaväekopteritega, teatas teisipäeval meedia viitega Saksa kaitseministeeriumile.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius lubas Ukrainale kuus mitmeotstarbelist kopterit Sea King Mk41, varuosade komplektid ja meeskondade väljaõppe.

Sea King on usaldusväärne kopter, mis aitab ukrainlasi mitmes valdkonnas - alates luurest Musta mere kohal ja lõpetades sõjaväelaste vedamisega, märkis ta.

"See on esimene seda laadi Saksa tarne," ütles Pistorius.

Zelenski: Vene rünnakutes hukkus 18 ja sai viga 130 inimest

Venemaa rünnakutes sai teisipäeval Ukrainas surma vähemalt 18 ja kannatada 130 inimest, teatas president Volodõmõr Zelenski.

Ta hoiatas, et ohvrite arv võib veelgi tõusta, kuna päästetööd veel käivad.

"Kahjuks sai 18 inimest surma," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises ja lisas, et haavatuid ja vigastatuid on vähemalt 130.

President märkis, et rängalt sai pihta Harkivi linn ning "hukkunute arv võib tõusta".