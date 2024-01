Alaska Airlines avastas oma Boeingutest palju lahtisi kruvisid

USA lennufirma Alaska Airlines tegevjuht teatas teisipäeval, et kontrolli käigus leiti palju kehvalt kinnitatud kruvisid tema ettevõttele kuuluvatest Boeing 737 Max 9 lennukitest. See avastus tehti pärast jaanuari alguse juhtumit, kui ühel sellist tüüpi Alaska Airlinesi lennukil lendas keset lendu välja aknapaneel.

Lennuk tegi toona hädamaandumise Oregoni osariigis ning keegi ei saanud viga. Sotsiaalmeedias kulutulena levinud piltidel oli võimalik näha aknapaneelita lennukit, mille laes rippusid hädaabi hapnikumaskid.

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) algatas kontrolli, mille käigus keelati 40 sellist tüüpi lennukil õhku tõusta kuni nad pole ohutusülevaatust läbinud.

Hiljem selgus, et konkreetset vahejuhtumit põhjustanud probleem seisnes kehvalt kinnitatud kruvides, mis ühendavad lennuki paneele.

Alaska Airlinesi tegevjuht Ben Minicucci ütles BNC Newsile, et ta on vihane Boeingu peale, sest ka teistest tema ettevõtte sama mudeli lennukitest avastati palju kinnitamata kruvisid. Minicucci nõuab lennukitootjalt tegutsemist ning ütleb, et tema ettevõte ei pruugi tulevikus Boeingult lennukeid enam osta, vahendab The Telegraph.

"Olen vihane. See juhtus Alaska Airlinesiga. See juhtus meie külaliste ja meie inimestega. Ning ma nõuan Boeingult, et ta parandaks oma sisemist kvaliteedikontrolli," ütles Minicucci.

Boeingu esindaja palus NBC eetris vabandust oma klientidelt ning lubas, et lennukite ohutus paraneb.

"Me käivitame kõikehõlmava plaani, et need lennukid naaseks turvaliselt teenistusse ja meie kvaliteet paraneks. Lähtume FAA juhtnööridest ning toetame oma kliente igal sammul," lisas ta.