Valio võib Soomes koondada kuni 130 töötajat

Soome piimatööstusfirma Valio teatas, et globaalse majanduse kehv olukord mõjutab ka firma äritegevust ning ettevõte võib Soomes koondada kuni 130 töötajat.

Valio alustab selle kuu lõpus läbirääkimisi ning firma võib koondada kuni 130 töötajat. Kokku on läbirääkimistega seotud 1170 inimest, läbirääkimised kestavad ligi kuus nädalat. Läbirääkimised puudutavad Valio peakontorit Soomes, tehnilist teenindust, hooldust.

Valios töötab umbes 4300 inimest, Soomes annab Valio tööd 3700 inimesele.

Valio teatas, et kehv maailmamajanduse olukord kajastub ka firma äritegevuses. Kulud kasvavad, nõudlus väheneb. Valio omanikeks on Soome piimafarmid, mis on ühinenud kooperatiividesse

2022. aastal teatas Valio, et müüb Ukraina invasiooni tõttu oma Venemaa äritegevused maha.