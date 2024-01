WSJ: Trump ei suuda endiselt kõnetada sõltumatuid valijaid

USA endine president Donald Trump võitis teisipäeval vabariiklaste presidendikandidaadi eelvalimised New Hampshire'i osariigis, kuid ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Trump ei suuda endiselt kõnetada sõltumatuid valijaid ning see võib talle novembris toimuvatel valimistel saatuslikuks saada.

Trump tõestas teisipäeval taas, et suurem osa vabariiklaste valijatest on endiselt tema selja taga. Kuid New Hampshire'i tulemused näitasid samuti, et Trumpil võib üldvalimistel tõsiseid probleeme tekkida, vahendas The Wall Street Journal.

Iga presidendikandidaat peab oma partei ühendama, kuid 19 protsenti New Hampshire'is hääletanud vabariiklastest ütles, et nad ei pruugi Trumpi poolt novembris hääletada. Samamoodi ütles 15 protsenti Iowa valimistel osalenud vabariiklastest.

"Polariseeritud riigis peab iga kandidaat valimiste võitmiseks saama enda poole 90 protsenti oma partei toetajatest. Te ei saa võita, kui te pole 90 protsendi lähedal," ütles vabariiklaste partei strateeg Whit Ayres.

Ayres ütles, et Trump kaotas 2020. aastal kõigest üheksa protsenti oma partei valijatest. Isegi siis ei suutnud Trump valimisi võita ning Joe Biden valiti USA presidendiks.

Iowa vabariiklaste endine tippjuht Dave Kochel ütles, et tegemist on tõsise ohumärgiga ja Trumpi meeskond peab sellega kiiremas korras tegelema hakkama.

"Nad peavad välja mõtlema, mida sellega teha, sest te ei saa valimisi võita, kui kaotate ligi veerandi vabariiklaste häältest," ütles Kochel.

Ametisoleva presidendi reiting on madal ning hiljutised uuringud näitavad, et Trump juhib Bideni ees mitmes võtmeosariigis. New Hampshire'i tulemused näitavad aga, et demokraatide olukord pole lootusetu.

New Hampshire'i osariigis oli Trumpi toetus sõltumatute valijate seas ainult 33 protsenti. 2020. aastal oli see 37 protsenti. 66 protsenti New Hampshire'i sõltumatutest valijatest ütles, et ei plaani novembris Trumpi poolt hääletada.

Teisipäeval avaldas Biden ka pressiteate, milles ta kutsus Trumpi mittetoetanud vabariiklasi ja sõltumatuid valijad üles toetama tema tagasivalimist.

Vabariiklaste strateeg David Winston on pikka aega öelnud, et sõltumatud valijad on presidendivalimiste võti. 2016. aastal oli Trump sõltumatute valijate seas palju populaarsem kui 2020. aastal. Nüüd on Trumpi toetus sõltumatute valijate seas veelgi väiksem.