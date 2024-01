Analüütikute hinnangul Euroopa Keskpank sel nädalal intresse ei muuda

Samas pole selget üksmeelt ei analüütikute ega Euroopa Keskpanga liikmete seas.

Euroopa Keskpank on keeruliste valikute ees. Ühelt poolt peab keskpank intresside kaudu ohjeldama inflatsiooni, teisalt muudavad kõrged intressid keerulisemaks nii ettevõtete kui ka perede elu.

"Inflatsioon on aeglustumas ja euroalas majanduskasv sisuliselt puudub. See tähendab, et rangem rahanduspoliitika ei ole enam nii vajalik. Millal see võiks muutuda? Me usume, et kõige tõenäolisem aeg on aprill," ütles investeerimisfirma Julius Bär peaökonomist David Kohl.