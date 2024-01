WSJ: kompartei korruptsioonikütt võib saada Hiina välisministriks

Kommunistlik partei tegi suvel ümberkorraldusi Hiina valitsuses ning vahetas välja välisminister Qin Qangi ning ajaleht The Wall Street journal kirjutab, et peasekretär Xi Jinping võib uueks välisministriks nimetada Liu Jianchao, kes varem jahtis korrumpeerunud Hiina ametnikke.

Liu Jianchao juhib kompartei agentuuri, mille ülesandeks on sidemete hoidmine teiste kommunistlike riikidega, nagu Põhja-Korea ja Vietnam. Ta on tegutsenud ka kompartei korruptsioonivastases järelevalveorganis, vahendas The Wall Street Journal.

Liu Jianchao on aga näidanud üles parteilist lojaalsust ja pälvinud seetõttu kõrgete ametnike toetuse.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Xi Jinping otsustas Liu kõigepealt proovile panna. Vahepeal täitis välisministri ülesandeid kompartei poliitbüroo liige Wang Yi, kes on ka varem olnud riigi välisminister.

Viimaste kuude jooksul on Liu võtnud enda kanda mitu diplomaatilist ülesannet, sügisel võttis ta vastu USA kongressi delegatsiooni. Selle kuu alguses saatis Peking Liu aga USA-sse. Nädalase visiidi jooksul suhtles Liu USA-s tegutsevate mõttekodadega ning investoritega.

"Hiinlased andsid meile märku, et temast saab järgmine välisminister. Nad ütlesid, et ta hakkab tegelema suuremate asjadega," ütles üks USA kõrge ametnik.

Liu ametisse määramine saabub USA ja Hiina suhete jaoks tundlikul ajal. Hiinas majanduse aeglustumine süveneb ning Peking üritab Washingtoniga paremini läbi saada. Venemaa jätkab sõjalist tegevust Ukrainas, Lähis-Idas kasvavad pinged. Seetõttu pole ka USA huvitatud, et kahe suurriigi suhted läheksid veelgi halvemaks.

59-aastane Liu alustas karjääri pärast seda, kui Deng Xiaoping hakkas Hiinat läänele avama. Ta õppis Oxfordi ülikoolis ja seejärel liitus Hiina välisministeeriumiga. Hiljem määras Xi Jinping ta kompartei keskkomitee rahvusvahelise büroo juhiks. Seejärel asus ta jahtima korruptsioonis kahtlustatavaid Hiina ametnikke, kes olid välismaale põgenenud.