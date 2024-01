Saksa äridünastia jääb jahipidamisõigusest ilma

Ajaleht The Times kirjutab, et Saksamaa üks rikkamaid perekondi jääb Kaisertali piirkonnas ilma jahipidamisõigusest, kuna ei suuda seal hirvede populatsiooni ohjata ning see seadis ohtu kohaliku veevarustuse.

Alates 1930. aastatest on Henkeli perekonnale kuulunud Kaisertalis suur maatükk. See piirkond asub Austria mägiorus, mis asub mõni kilomeeter Saksa piirist lõuna pool. Kunagi valiti see Austria ilusamaks paigaks, vahendas The Times.

Naabermaade omanikud väidavad nüüd, et piirkonnas kasvab hirvede populatsioon, see aga ohustab nüüd metsaökosüsteemi, mis omakorda langetab vee kvaliteeti. Eelmisel nädalal hääletaski kohalik volikogu selle poolt, et Henkeli perekond jääb järgmisel aastal küttimisõigusest ilma.

Edaspidi hakkab piirkonnas jahti pidama elukutseline jahimees, selle maksavad kinni kohalikud elanikud. "Joogivesi on meie prioriteet," rääkis Kufsteini linnapea Martin Krumschnabel.

Henkelite perekonna varandus on väärt umbes 15 miljardit eurot ning perekond kuulub juba 19. sajandi lõpust Saksa äridünastiate ridadesse.

Kodukeemia- ja kosmeetikatoodete valmistaja Henkel tegutseb üle maailma, firma kõige kõige populaarsemateks toodeteks on pesupulber Persil ja Schwarzkopfi juuksehooldustooted.