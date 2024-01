Ilm läheb pisut külmemaks

Neljapäeva öösel on taevas pilves. Sajab lund ja lörtsi, paiguti tuiskab ning Lääne- ja Lõuna-Eestis tuleb ka vihma. Puhub idakaare, Liivi lahe ümbruses ka läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +2 kraadi.

Hommik on pilvine. Mandril sajab lund ja lörtsi, Eesti lõunaservas veel ka vihma. Tuul puhub loodest ja põhjast 5 kuni 10, saartel ja looderannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.

Pilvine on taevas ka päevasel ajal. Mitmel pool sajab ikka lörtsi ja lund ning paiguti tuiskab. Pärastlõunal sadu hõreneb. Puhub põhjatuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi, kuid õhtupoolikul hakkab langema.

Reedel on pilvisus vähene ning päev olulise sajuta. Külma on keskmiselt 5 kraadi. Laupäevast hakkab pilvisus tihenema, kuid lund on oodata vaid saartel. Kui pühapäeva pärastlõunast võib kõikjal vähest lund, lörtsi ja vihma tulla, siis esmaspäeval tuleb sadu alla kerge vihmana. Õhutemperatuur on tõusuteel ehk juba nädala lõpus on sooja taas keskmiselt 2 kraadi.