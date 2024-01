ECB nõukogult oodatakse vihjeid intressilangetuse algusajale

Neljapäeva pärastlõunal saavad keskpankade intressimäärade üle spekuleerijad juurde suure koguse infot, sest toimub Euroopa Keskpanga nõukogu kohtumine ning selle järel ka panga presidendi Christine Lagarde'i pressikonverents, kus ta ajakirjanike küsimustele otsekui mõõdetud sõnadega vastab.

Keskpanga spetsialistid on rahvusvahelises meedias üsna üksmeelselt ennustanud, et ühtegi muutust intressidesse seekord ei tehta. Viimati tõsteti neid septembris ning pärast seda kohtumist on valitsenud paus. Selle aja sees on eurotsooni inflatsioon aeglustunud 2,9 protsendile eelmise aasta lõpus. Aasta varem oli sama näitaja 10,6 protsenti.

Kuid keskpanga eesmärgiks on kaheprotsendine hinnakasv ja seetõttu ei saa eesmärki täidetuks lugeda, eriti olukorras, kus kardetakse, et liiga varase intressilangetuse korral võiks inflatsioon taas kiirenema hakata.

Endine Suurbritannia keskpanga ökonomist Katharine Neiss ütles seda lähenemist Financial Timesile kirjeldades, et "keskpank soovib kindel olla, et džinn on kindlalt pudelisse tagasi pandud." Samuti ei toetaks seda otsust töötuse näitajad, mis on euroalal rekordmadala 6,4 protsendi juures.

Maailma ühe suurema varahaldusfirma Vanguardi Euroopa osakonna vanemökonomisti Shaan Raithatha hinnangul on loogiline aeg intressilanguseks suvi ehk juunis või juulis toimuvad nõukogu kohtumised. Raithatha ütles väljaandele Wall Street Journal, et see oleks kooskõlas Euroopa Keskpanga varasema tegevusega.