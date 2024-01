Gren ja Tartu Veevärk alustavad uuringuid reoveest sooja tootmiseks

"Heitsoojuse kogumine on üks võimalusi kaugkütte keskkonnamõjude vähendamiseks, mida rohkem suudame ära kasutada juba kusagil olemas olevat soojust, seda vähem on tarvis sooja muudest energiaallikatest juurde toota," selgitas Greni Eesti äride juht Margo Külaots.

Reovee, mille Tartu Veevärk linnaelanikelt kokku kogub, temperatuur on vahemikus 10-17 kraadi. "See soojusenergia läheb täna piltlikult öeldes torudest alla, kuid soojusvahetite ja soojuspumpadega on võimalik reoveest energia välja võtta ja see kaugküttesüsteemi suunata," ütles Külaots.

Reoveesoojust kasutatakse linnade kütmisel paljudes Euroopa riikides, kuid Eestis seni veel mitte.

Greni hinnangul pakuks reovesi talvisel ajal väärtuslikku lisasoojuse allikat: Tartu reoveest oleks võimalik soojusenergiat koguda mahus, mis katab viis kuni kaheksa protsenti kogu linna aastasest küttevajadusest.

Täpsem uuring koos tasuvusanalüüsiga viiakse koostöös Tartu Veevärgiga läbi juba käesoleval aastal.

Eri allikatest pärit heitsoojust kogutakse ja kasutatakse kaugküttes ka täna, näiteks rakendab Gren Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonna kütmisel tööstuse heitsoojust.

"Suure kaugküttesüsteemi eelis ongi see, et süsteemi saab liita erinevaid tööstuslikke lahendusi ja taastuvaid energiaallikaid, mille kasutamine lokaalselt pole võimalik või on liiga kallis," selgitas Külaots. "Kombineerituna meil juba töösse rakendatud soojussalvestusega saame koguda just seda energiat, mis on hetkel kõige soodsam, puhtam ja kättesaadavam."

Gren on rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb lisaks Eestile Lätis, Leedus ja Suurbritannias.