USA majandus kasvas eelmisel aastal 3,1 protsenti

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA majandus kasvas eelmisel aastal lausa 3,1 protsenti, kuna tööturg püsib tugeval tasemel ning tarbijad kulutavad endiselt palju raha.

USA majandus kasvas 2023. aasta neljandas kvartalis 3,3 protsenti, kolmandas kvartalis kasvas majandus lausa 4,9 protsenti.

USA majanduskasv ületas analüütikute ootusi.

Majandusteadlased prognoosisid aasta tagasi, et USA majandus kasvab 2023. aasta jooksul vaid 0,2 protsenti. Mõned majandusteadlased eeldasid, et riiki võib tabada ka majanduslangus.

Finantsfirma ING ökonomist ütles James Knightley, et tarbijad jätkasid eelmisel aastal kulutamist. "See on olnud tõesti tugev majanduskasvu aasta," ütles Knightley.

Analüütikud eeldavad, et USA majandus jätkab ka sel aastal kasvamist. Siiski leiavad nad, et majanduskasv veidi aeglustub. Analüütikud leiavad veel, et föderaalreserv peaks 2024. aasta jooksul rahapoliitikat leevendama, see peaks toetama ka majanduse arengut, vahendas The Wall Street Journal.