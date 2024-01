Bloomberg: läänes toodetud kiibid toidavad endiselt Vene sõjamasinat

Uudisteagentuur Bloomberg toob välja, et Venemaa hiilib endiselt mööda Moskva-vastastest sanktsioonidest ning 2023. aastal hankis riik ligi miljardi dollari väärtuses läänes toodetud kiipe. Läänes toodetud kõrgtehnoloogilisi elektroonikakomponente kasutab ka Venemaa sõjatööstus.

Bloombergi käsutuses olevad Vene tolliameti andmed näitavad, et üle poole 2023. aasta üheksa kuu jooksul imporditud kiipidest valmistasid USA ja Euroopa firmad. Nende firmade hulka kuulusid Intel, AMD, Infineon Technologies, STMicroelectronics ja NXP Semiconductors.

Kõik ettevõtted teatasid, et peavad kinni Moskva-vastastest sanktsioonidest. Firmad kinnitasid, et lõpetasid sõja puhkedes Venemaal oma äritegevuse. Samuti teevad nad koostööd lääneriikide võimudega, et takistada oma toodangu jõudmist Venemaale.

Firmad ei pea aga alati jälgima, kuhu nende tooted pärast müüki edasi lähevad. Siiski mõnede kõrgtehnoloogiliste kiipide puhul tuleb registreerida kogu tarneahel ehk siis tootjast kuni lõppkliendini.

Kuigi Venemaa proovib kõige rohkem hankida läänes toodetud kiipe, siis viimasel ajal on Moskva pööranud pilgu ka Hiina turu suunas. Kokku importis Venemaa kiipe 1,7 miljardi dollari väärtuses. Sellist kõrgtehnoloogiat kasutab ka Venemaa sõjatööstus.

Ukraina majanduskooli teatel leidub Venemaa relvades endiselt välismaiseid komponente. Selliseid relvi kasutab Venemaa ka Ukraina linnade ründamiseks.

Venemaa hangib suurema osa kõrgtehnoloogiast kolmandate riikide kaudu, sealhulgas Hiinast, Türgist ja Araabia Ühendemiraatidest. USA ja Euroopa Liit (EL) üritavad nüüd Moskva-vastaseid sanktsioone karmistada. EL töötab juba ka uue sanktsioonide paketi kallal.

Eksperdid siiski hoiatasid juba 2022. aastal, et Venemaa võib kiipide hankimisel Moskva-vastastest sanktsioonidest mööda hiilida.