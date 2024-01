Vandaalid võtsid Austraalias maha kuulsa maadeavastaja ausamba

Cooki ausammas seisis Austraalia suuruselt teises linnas Melbourne'is alates 1914. aastast. Cook kaardistas suure osa Austraalia idarannikust.

Victoria osariigi juht Jacinta Allan ütles neljapäeval, et vandalismil pole piirkonnas kohta ning lubas kuulsa maadeavastaja kuju taas püsti panna.

Arvatakse, et kuju mahavõtmine on seotud Austraalia minevikuga. 1788. aasta 26. jaanuaril saabusid esimesed Briti asunikud Austraaliasse.

Endine Austraalia peaminister Paul Keating kuulutas 30 aastat tagasi 26. jaanuari Austraalia riiklikuks riigipühaks. Austraalia päeva praegune kuupäev jagab nüüd elanikud kahte leeri, vahendas The Times.

Paljud austraallased leiavad, et riigipühaks tuleb valida mõni teine kuupäev, mis ei tähistaks valgete asustuse algust. Mõned kriitikud nimetavad nüüd 26. jaanuarit hoopis sissetungimise päevaks.

Lääne tsivilisatsiooni ekspert Bella d'Abrera leidis aga, et Cooki ausamba maha võtnud vandaalid pole ajalooga kursis.

"26. jaanuar on midagi enamat kui lihtsalt kuupäev, see tähistab kaasaegse Austraalia loomist, riik, mis on vaba ja õiglane, seda tuleks tähistada," rääkis Bella d'Abrera.

Samas Austraalia kriketiäss Patrick Cummins leiab, et riik peaks Austraalia päeva tähistamiseks valima mõne teise päeva.