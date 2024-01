Hiina välisminister kohtub Tais USA julgeolekunõuniku Sullivaniga

"Hiina ja USA kokkuleppel korraldab Wang uue kohtumiste vooru Ühendriikide riikliku julgeoleku nõuniku Sullivaniga Bangkokis," seisis Hiina välisministeeriumi avalduses.

Wang viibib Tais esmaspäevani.

USA teatas omakorda, et kõnelused toimuvad reedel ja laupäeval.

Peking ja Washington on viimastel aastatel tülitsenud alates tehnoloogiast ja kaubandusest kuni inimõigusteni. Samuti pingestavad suhteid Taiwani küsimus ja Hiina nõudmised Lõuna-Hiina merel.

USA president Joe Biden kohtus novembris San Franciscos Hiina kolleegi Xi Jinpingiga läbirääkimistel, mida mõlemad pooled kirjeldasid edusammuna suhete parandamisel.

"See kohtumine jätkab 2023. aasta novembris president Bideni ja president Xi tippkohtumisel mõlema poole võetud kohustust säilitada strateegiline suhtlus ja juhtida riikide suhteid vastutustundlikult," teatas Valge Maja.

Pekingis varem sel kuul kõneldes märkis Wang, et kuigi USA ja Hiina suhetes on esinenud tõsiseid probleeme, siis eelmisel aastal need stabiliseerusid.

Samas kohtusid kaks USA kongressi esindajatekoja liiget neljapäeval Taiwani uueks presidendiks valitud Lai Ching-tega ja kinnitasid Washingtoni toetust, mis ilmselt Ühendriikide ja Hiina suhetele hästi ei mõju.

Lai võitis 13. jaanuaril presidendivalimised hoolimata Pekingi hoiatusest, et toob Taiwanile sõja ja languse. Sellega sai kolmanda ametiaja Demokraatlik Progressipartei, mis ei tunnista Hiina nõudeid saarele.