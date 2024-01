Reuters: Ukraina alustab nelja tuumareaktori ehitust juba sel aastal

Plaanitud neljast reaktorist kaks rajaneks Nõukogude Liidu aegsele tehnoloogiale ning nende ehitamiseks vajalikke varuosi soovib osta Ukraina Bulgaarialt. Veel kaks reaktorit põhineks USA ettevõtte Westinghouse tehnoloogial.

Kõik neli reaktorit ehitatakse Hmelnõtskõi tuumajaama territooriumile, ütles Haluštšenko Reutersile.

Tegemist on esimese Ukraina võimude ametliku avaldusega, mille järgi algaks nelja reaktori ehitus saamaegselt.

"Arvan, et [alustame ehitust] suvel või sügisel. Meil on vaja reaktorianumaid. Me tahame ehitada kolmandat ja neljandat reaktorit kohe," ütles Haluštšenko, viidates reaktorianumatele, mida on plaanis osta Bulgaarialt.

Hmelnõtskõi tuumajaamas on praegu kaks tuumareaktorit, kolmanda ja neljanda reaktori ehitus algas 1980. aastatel, kuid hiljem oli külmutatud.

Pärast 1991. aastal iseseisvuse saavutamist on Ukraina ehitanud kolm uut reaktorit, ühe kaupa Zaporižžja, Hmelnõtskõi ja Rivne tuumajaamas.

Praegu katavad kolm Ukraina kontrolli all olevat tuumajaama 55 protsenti riigi elektritarbimisest, kuid Ukraina valitsus soovib suurendada tootmist, et korvata Zaporižžja tuumajaama äralangenud tootmismahte. Venemaa okupeeris Enerhodari linna, kus asub tuumajaam, 2022. aasta kevadel ning selle kuus tuumareaktorit on praeguseks seisatud.

"Kolmanda ja neljanda [Hmelnõtskõi tuumajaama reaktoriga] tahame korvata Zaporižžjat ning peame praegu läbirääkimisi meie Bulgaaria partneritega kahe reaktori osas, mida me soovime saada," ütles minister.

"Kui me saame reaktorianumad täna, arvan, et 2,5 aasta pärast on meil kolmas reaktor võrku lülitatud," ütles Haluštšenko.

Lisaks kahe nõukogude tehnoloogial põhineva VVER-1000 reaktori ehitusele soovib Ukraina alustada esialgseid ehitustöid kahe kaasaegse USA AP-1000 reaktori ehitamiseks.

"Meil on vaja võtta vastu seadusandluse ning meil on valmis seaduseelnõud kolmanda, neljanda, viienda ja kuuenda reaktori kohta. Need on VVER-1000 reaktorid, samas kui viies ja kuues reaktor oleks AP-tüüpi. See protsess toimub paralleelselt," seletas Ukraina energeetikaminister.

Ukraina riiklik energeetikaettevõte Energoatom ja Westinghouse on juba sõlminud detsembris lepingu Hmelnõtskõi tuumajaama viienda reaktori ostuks.